Νέος υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης - Ποιοι άλλοι αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια των παραιτηθέντων υπουργών
clock 14:15 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέος υπουργός Μετανάστευσης θα είναι ο Θάνος Πλεύρης, μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη εξαιτίας των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Θάνος Πλεύρης. Παράλληλα, Υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Η ορκωμοσία του νέου Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 10:00. Στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη οι αποφάσεις του πρωθυπουργού μετά τις παραιτήσεις Βορίδη και τριών Υφυπουργών

Αρχαία Ελεύθερνα: Μάγεψε το κοινό ο Σταύρος Ξαρχάκος - Υπέροχη συναυλία (βίντεο)

 

 

Ανασχηματισμός θάνος πλεύρης
