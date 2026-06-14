Εξάρχεια: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του 25χρονου -Τουρκικής καταγωγής το θύμα

Κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας στα Εξάρχεια﻿ ψάχνουν οι Αρχές.

Το θύμα, ηλικίας 25 ετών, είναι τουρκικής καταγωγής σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα των αστυνομικών, προκύπτει ότι στο σημείο ήταν μόνο το θύμα και ο δράστης την ώρα που τον πυροβόλησε με τουλάχιστον πέντε σφαίρες.

Το θύμα, γεννηθείς το 2001, είχε έρθει στην Ελλάδα το 2024 και είχε αιτηθεί άσυλο.

Δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές για άλλη υπόθεση, ούτε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που έχουν καταγράψει είναι δύο τυχαίες προσαγωγές σε Αθήνα και Βόλο στο παρελθόν.

Εξάρχεια: Κάμερα κατέγραψε τον δράστη με το όπλο

Να σημειωθεί πως υπάρχει υλικό από κάμερα ασφαλείας στο οποίο φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί και μετά να τρέχει, για να διαφύγει, προς τον λόφο του Στρέφη.

Ένα σενάριο που εξετάζεται, είναι δράστης και θύμα να είχαν δώσει ραντεβού μεταξύ τους.

Το φονικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με τον δράστη να πυροβολεί με 9άρι πιστόλι και αμέσως μετά να τρέπεται σε φυγή.

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