Τραμπ κατά Ισραήλ: Nα μην υπάρξουν άλλες επιθέσεις στον Λίβανο – Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία

Την αντίθεσή του στη σημερινή επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό εκφράζει μέσω ανάρτησής του ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους να μην τινάξουν στον αέρα την προσπάθεια που έχει γίνει, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν.

Τονίζει, ότι η επίθεση στην οποία απάντησε το Ισραήλ ήταν πολύ μικρής κλίμακας και χωρίς ουσιαστική σημασία και δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Η σημερινή επίθεση στη Βηρυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, ιδιαίτερα σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε απειλές, όμως η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και χωρίς ουσιαστική σημασία. Κανείς δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε και δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές θα πρέπει να κάνουν πίσω.

Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς και σπουδαίας ειρήνης. Ας μην την τινάξουμε στον αέρα.

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