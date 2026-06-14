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ΚΟΣΜΟΣ
Ολέθριο bungee jumping στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα -Ξέχασαν να δέσουν το σχοινί (βίντεο)
Βραζιλία
clock 16:12 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα θανατηφόρο ατύχημα με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας συνέβη στον δήμο Λιμέιρα της Βραζιλίας.

Μια 21χρονη γυναίκα έπεσε από ύψος σχεδόν 40 μέτρων, αφού οι διοργανωτές ενός ακραίου μπάντζι τζάμπινγκ έκαναν ένα κρίσιμο λάθος ασφαλείας, ανέφερε ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, το προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για την προετοιμασία του άλματος έσπρωξε το θύμα από τη γέφυρα, ενώ ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν ήταν ακόμη πλήρως στερεωμένος στο σώμα της.

Ως αποτέλεσμα της πτώσης από μεγάλο ύψος, το κορίτσι πέθανε επί τόπου πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πολλοί περαστικοί που βρίσκονταν στο αθλητικό γήπεδο εκείνη την ώρα έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες ακραίων πτήσεων.

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