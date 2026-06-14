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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε σπίτι του - Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης
Μυλωνάκης
clock 20:31 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με τον ίδιο να έχει πλέον ξεπεράσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη στις 15 Απριλίου ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από εκείνη τη στιγμή ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή νοσηλείας και αποθεραπείας, η οποία πλέον εξελίσσεται με αισιόδοξα μηνύματα, καθώς επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με τον ίδιο να έχει πλέον ξεπεράσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη στις 15 Απριλίου ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από εκείνη τη στιγμή ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή νοσηλείας και αποθεραπείας, η οποία πλέον εξελίσσεται με αισιόδοξα μηνύματα, καθώς επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά του.

Σημειώνεται ότι, στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

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