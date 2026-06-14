Χαλκιδική: «Oι ποινές ήταν πολύ επιεικείς» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ

Ένοχους κήρυξε και τους τέσσερις κατηγορούμενους το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκαν συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολυετείς καθείρξεις και φτάνουν έως και τα ισόβια.

Ο πατέρας του 19χρονου όμως δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι ποινές είναι «επιεικείς» και τόνισε ότι «δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί».

«Θεωρώ ότι η τιμωρία, οι ποινές ήταν πολύ επιεικείς»

«Ευχαριστώ την έδρα για την εξονυχιστική έρευνα που έκανε» είπε ο πατέρας του θύματος ο κ. Γιάννης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το πρωί, ωστόσο όπως τόνισε «δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί».

Την ίδια στιγμή ο πατέρας του 19χρονου σχολιάζοντας τις ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις εμπλεκομένους είπε ότι: «Θεωρώ ότι η τιμωρία, οι ποινές ήταν πολύ επιεικείς».

Παράλληλα ο πατέρας του Γιάννη επέρριψε σοβαρές ευθύνες στον δήμο Κασσάνδρας, δηλώνοντας ότι:

«Θεματοφύλακας του δήμου ήταν ο δήμος Κασσάνδρας, ήταν υποχρεωμένο να κλείσει το λούνα παρκ. Υπάρχουν νόμοι δεν υπήρξε η επιτήρηση τους, λειτουργούσε χωρίς καμία άδεια χωρίς κανένα πιστοποιητικό», διευκρινίζοντας ότι στην υπόθεση έχουν εμπλοκή πολύ συντελεστές και φορείς και κυρίως των δήμων.

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