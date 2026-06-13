Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ που σκοτώθηκε ο 19χρονος

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής, ενώ στο ίδιο παιχνίδι βρισκόταν και ο αδελφός του.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε μετά από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των πλευρών.

Οι δικαστές, τακτικοί και ένορκοι, έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκριναν ένοχους τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τη σύζυγό του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και τον μηχανολόγο – μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας.

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