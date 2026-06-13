Χαλκιδική: Ισόβια και 8 χρόνια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου

Αυλαία έπεσε στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, τον Αύγουστο του 2024, με τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, στον οποίον επιβλήθηκαν ισόβια, ενώ οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μείνουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το Εφετείο.

Αποφασίστηκε ακόμα να επιβληθεί ποινή κάθειρξης εννέα ετών στη σύζυγό του, που ήταν συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, στην οποία μάλιστα αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και κάθειρξη έξι ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στον χειριστή τουμηχανήματος, στον οποίο χορηγήθηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η δεύτερη και ο τρίτος εκ των κατηγορουμένων θα μείνουν ελεύθεροι μέχρι το Εφετείο, καθώς αποφασίστηκε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Υπό τον ίδιο όρο και με επιπλέον καταβολή εγγύησης 20.000 ευρώ εντός μιας εβδομάδας θα μείνει ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 13 ετών χωρίς ελαφρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδερφού του, η σύζυγός του για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως και στην απόπειρα σε βάρος του αδερφού, ο χειριστής του παιχνιδιού crazy dance για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και σωματική βλάβη και, τέλος, ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον αδερφό του 19χρονου.

Η εισαγγελική πρόταση

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι.

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).

«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.

Πηγή: dikastiko.gr

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