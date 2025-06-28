Αρχαία Ελεύθερνα: Μάγεψε το κοινό ο Σταύρος Ξαρχάκος - Υπέροχη συναυλία (βίντεο)

Στην Αρχαία Ελεύθερνα στο Ρέθυμνο, οι νότες από τα πεντάγραμμα των μελωδίων του Σταύρου Ξαρχάκου συναντήθηκαν χθες το βράδυ, με την κρητική φύση και την αύρα του χώρου των ανασκαφών, σε μία συναυλία του σπουδαίου συνθέτη, την οποία οργάνωσε και προσέφερε στην κοινωνία του Ρεθύμνου ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, για τα 40 χρόνια ανασκαφών και αρχαιολογικής έρευνας του ίδιου και της ομάδας του.

Στη συναυλία με τίτλο «Στο σινεμά» δίπλα στον σπουδαίο συνθέτη και δημιουργό μεγάλων επιτυχιών, στάθηκαν η Ηρώ Σαΐα, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Θοδωρής Βουτσικάκης ενώ μαζί με τους Ρεθεμνιώτες την παρακολούθησαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Παλόμα Πικάσο, κόρη του Πάμπλο Πικάσο, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, αυτοδιοικητικοί και φίλοι του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας.

Ο κ. Σταμπολίδης, ο οποίος με την αρχαιολογική του σκαπάνη ανέδειξε τον αρχαιολογικό πλούτο της Ελεύθερνας, επιμελήθηκε επίσης την έκθεση «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες» την οποία θα εγκαινιάσει απόψε στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

