ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης: Σε τροχιά απεργίας οι εργαζόμενοι – Τα αιτήματα

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ - ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Φορέα.

Η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στη διαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του eΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι του eΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων.

Οι εργαζόμενοι του eΕΦΚΑ διεκδικούν:

Άμεσα μέτρα ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες του Φορέα.



Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων οργανικών κενών.



Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.



Πραγματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, ιδιαίτερα ενόψει της εφαρμογής του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.



Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παρουσία ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σε κάθε μονάδα.



Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και διασφάλιση των πόρων της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.



Διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας του eΕΦΚΑ και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.





Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απεργιακής κινητοποίησης, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 11 πμ, στο ισόγειο του κτιρίου της Γ’ Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο (αίθουσα διενέργειας Γενικών Συνελεύσεων).

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