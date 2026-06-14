e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από Δευτέρα στα ΑΤΜ

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα έως τις 19 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ το διάστημα αυτό. Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

αύριο 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

από αύριο έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ.

επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 1.000.000 ευρώ.

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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