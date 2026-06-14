Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε καταβάλλεται η τελευταία δόση για την πληρωμή μέσα στο καλοκαίρι

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος επιδότησης θέρμανσης έχει ξεκινήσει, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης προς τους δικαιούχους. Μέχρι τις 31 Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πίστωση των ποσών που αντιστοιχούν στην τρίτη και τελική πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης 2026, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της φετινής κρατικής ενίσχυσης για τα έξοδα θέρμανσης των νοικοκυριών.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά αποκλειστικά ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων και όχι το σύνολο όσων έλαβαν ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ειδικότερα, δικαιούχοι της τελευταίας δόσης είναι όσοι έχουν επιδοτηθεί για την κατανάλωση φυσικού αερίου και τη χρήση υπηρεσιών τηλεθέρμανσης.

Τα ποσά που θα καταβληθούν

Τα ποσά που πρόκειται να πιστωθούν διαμορφώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου και τις συνθήκες της περιοχής κατοικίας του. Η οικονομική ενίσχυση ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ για τις περισσότερες περιπτώσεις.

Ωστόσο, σε περιοχές της χώρας όπου οι χειμερινές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αυστηρές και οι ανάγκες θέρμανσης σημαντικά αυξημένες, το ύψος του επιδόματος μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1.200 ευρώ. Η προσαύξηση αυτή συνδέεται με τους κλιματικούς συντελεστές που εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Προσοχή στα στοιχεία του λογαριασμού

Καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη πληρωμή που αφορά το επίδομα θέρμανσης είναι η ορθότητα των τραπεζικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους. Τυχόν λάθη ή αναντιστοιχίες στον λογαριασμό πληρωμής μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε αδυναμία πίστωσης του ποσού.

Για τον λόγο αυτό, όσοι αναμένουν την καταβολή της ενίσχυσης καλούνται να ελέγξουν μέσω της πλατφόρμας myAADE ότι το IBAN που έχουν καταχωρίσει είναι σωστό, ενεργό και διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουν ότι εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι ή κύριοι κάτοχοι του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί. Πρόκειται για προϋπόθεση που εξετάζεται κατά τη διαδικασία πληρωμής και η οποία μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ολοκλήρωση της πίστωσης.

Ο σχετικός έλεγχος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην αποφυγή γραφειοκρατικών προβλημάτων και πρόσθετων καθυστερήσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα χρήματα θα καταβληθούν χωρίς εμπόδια και ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε διορθωτικές ενέργειες μετά την ημερομηνία πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της τρίτης δόσης κλείνει και τυπικά ο φετινός κύκλος του επιδόματος θέρμανσης. Το ενδιαφέρον των δικαιούχων στρέφεται πλέον στους τελευταίους ελέγχους των στοιχείων τους, ώστε η τελική καταβολή να πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία ενίσχυσης για τη χειμερινή περίοδο που πέρασε.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent – Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά καυσίμων