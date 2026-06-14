Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία: Ζητά άμεση εγκύκλιο για την ενιαία εφαρμογή του νόμου για τα ζώα από την ΕΛ.ΑΣ.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) απέστειλε επιστολή προς τον

Πρωθυπουργό ,στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Εσωτερικών ,στο Αρχηγείο

της ΕΛ.ΑΣ., την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων

Συντροφιάς, ζητώντας την άμεση έκδοση εγκυκλίου για την υποχρεωτική και ενιαία εφαρμογή του Ν.

4830/2021 από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας.

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Η ΠΦΠΟ επισημαίνει ότι συνεχίζουν να καταγράφονται σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαχείριση

καταγγελιών που αφορούν κακοποίηση, παραμέληση, εγκατάλειψη, παράνομη εκτροφή και

διακίνηση ζώων, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να μην διερευνώνται επαρκώς ή οι πολίτες να μην

ενημερώνονται για την εξέλιξή τους.

Με την επιστολή της, η ΠΦΠΟ ζητά να σταλούν από το αρμόδιο υπουργείο, σαφείς οδηγίες προς

όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες, τη διενέργεια ελέγχων,

τη βεβαίωση παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και τη διαβίβαση των

υποθέσεων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, τον επιβεβλημένο επανέλεγχο σε εύλογο χρονικό

διάστημα.

Επίσης επισημαίνει ότι οι συνθήκες καταδεικνύουν πως επιβάλλεται πλέον η πιλοτική υπηρεσία

Αστυνομίας Ζώων (Κρήτη) να είναι αυτοτελής.

Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία κεντρικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης όλων

των σχετικών καταγγελιών, καθώς και τη δημοσιοποίηση ετήσιων στατιστικών στοιχείων για τους

ελέγχους που διενεργήθηκαν, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και τις υποθέσεις που οδηγήθηκαν στη

Δικαιοσύνη.

Η ΠΦΠΟ τονίζει ότι η προστασία των ζώων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ότι η εφαρμογή της

νομοθεσίας δεν μπορεί να εξαρτάται από την πρακτική ή την προθυμία κάθε επιμέρους υπηρεσίας.

Αναμένουμε απαντήσεις .!

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