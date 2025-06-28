Αρχαία Ελεύθερνα: Θερμό χειροκρότημα στον Σταύρο Ξαρχάκο

Χειροκροτήθηκε θερμά από θεσμικούς εκπροσώπους και πλήθος κόσμου, ο Σταύρος Ξαρχάκος και οι συνεργάτες του καλλιτέχνες-μουσικοί στην συναυλία της Περιφέρειας Κρήτης που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αρχαία Ελεύθερνα Ρεθύμνου. Η μεγάλη συναυλία "πόλος έλξης" παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της π. Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, του π. Υπουργού Νίκου Σιφουνάκη, άλλων θεσμικών εκπροσώπων και πλήθους πολιτών , είχε τίτλο « Σταύρος Ξαρχάκος στο Σινεμά». Τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη– μαέστρο, τους εκλεκτούς συνεργάτες του, τους θεσμικούς εκπροσώπους την Υπουργό, την π. Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πλήθος των παραβρισκόμενων καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης Ευάγγελος Ζάχαρης εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην επιτυχημένη συναυλία μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο συμμετείχαν οι τραγουδιστές Θοδωρής Βουτσικάκης, Ηρώ Σαΐα, και Δημήτρης Μπάσης, ενώ η συναυλία της Ελεύθερνας σηματοδότησε την έναρξη του 5ου “Φεστιβάλ Κρήτης” της Περιφέρειας που πραγματοποιείται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς τόπους και μνημεία του νησιού με την υποστήριξη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και έχει ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες όπως και τους επισκέπτες του νησιού μας Έλληνες και ξένους. Το φεστιβάλ από την ίδρυση του έχει την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ το άνοιγμα της αυλαίας του με τον Σταύρο Ξαρχάκο ήταν συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας, το σύλλογο οι φίλοι του Μουσείου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου και των πολιτιστικών συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας.

Β. Ζάχαρης: Η μουσική ενώνει λαούς και πολιτισμούς.

Στον χαιρετισμό του, ο υπεύθυνος του «Φεστιβάλ Κρήτης», Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευάγγελος Ζάχαρης καλωσορίζοντας όλους, αναφέρθηκε στην κορυφαία συναυλία που είναι η έναρξη, αυλαία του φεστιβάλ Κρήτης και στα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης του φεστιβάλ σε όλη την Κρήτη. Το φεστιβάλ όπως είπε ο κ. Ζάχαρης προτάσσει την Ειρήνη μεταξύ των λαών, την αρμονική εξέλιξη των κοινωνιών ενώ παράλληλα αναδεικνύει και προβάλει τα ιστορικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους στους οποίους υλοποιούνται οι εκδηλώσεις. Το σύνθημα του φεστιβάλ, όπως τόνισε ο κ Ζάχαρης, είναι: «Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς» και ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές φορείς, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το μουσείο Ελεύθερνας τον σύλλογο φίλων του μουσείου καθώς και τον Δήμο Ρεθύμνου και τους συλλόγους Ελεύθερνας και αρχαίας Ελεύθερνας για την στήριξη τους.

Το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης, όπως ανέφερε ο κ. Ζάχαρης περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις, είναι διαχρονικά αφιερωμένο στην Ειρήνη, για ένα κόσμο καλύτερο και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την καλή συνεργασία την έγκριση του προγράμματος του φεστιβάλ και την έμπρακτη υποστήριξη του.

Νικ. Σταμπολίδης: πατρίδα μας τα μουσικά μας ακούσματα...

Σε έγγραφο κείμενο για την εναρκτήρια συναυλία , ο αρχαιολόγος, ανασκαφέας της Ελεύθερνας και γεν. Δ/ντης του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, αναφέρει: «Αν πατρίδα μας είναι τα παιδικά και τα νεανικά μας χρόνια, εκεί που πρωτοζήσαμε τη φύση και το περιβάλλον, τους ανθρώπους, τις πρώτες μυρωδιές και γεύσεις, τότε πατρίδα μας είναι και τα μουσικά μας ακούσματα! Ιδιαίτερα, εκείνα τα ακούσματα μουσικής με τραγούδια που συνδυάστηκαν με την εικόνα ταινιών κινηματογράφου. Στην πληθώρα των μουσικών έργων, που μας κατακλύζει καθημερινά σήμερα κι ύστερα γρήγορα περνούν στη λήθη, τα "τραγούδια του σινεμά" μένουν ανεξίτηλα στην καρδιά μας και υπάρχουν και τραγουδιούνται από γενιά σε γενιά, θυμίζοντάς μας έρωτες.......»

Στην συναυλία, παρόντες επίσης ήταν: οι Αντιπεριφερειάρχες Μαρία Λιονή Π.Ε Ρεθύμνης, Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, ο Βουλευτής Μανόλης Χνάρης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, Περιφερειακοί – Δημοτικοί σύμβουλοι, ο γενικός διευθυντής όλων των μουσείων της Ιταλίας Massimo Osanna, η κόρη του Πάμπλο Πικάσο, Παλόμα Πικάσο, όπως και άλλοι προσκεκλημένοι του κ. Σταμπολίδη: Μαρία Εμπειρίκου, Αλίκη Γουλανδρή, Μιμή Ντενίση, Κατερίνα Διδασκάλου, Ναζάν Ολτσέρ -αρχαιολόγος, Αναστασία Σαρακάκη, Δήμητρα Φιλίππου, η Ρούλα Σαλούτση κ.α.

