Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Άμεση η κινητοποίηση των αρχών
clock 16:20 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/06) στις αρχές, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους 50 με 80 μέτρων, στις Βρύσες  Αγίου Νικολάου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της οδηγού. Η Ελληνίδα οδηγός παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να την μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία της.

