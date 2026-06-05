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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ηράκλειο: "Η γυναίκα στον "Ζορμπά": Μια ξεχωριστή εκδήλωση λόγου και χορού
αλεξης ζορμπας
clock 22:28 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Λέσχη Ανάγνωσης "ΚΑΦΕΣ και ΒΙΒΛΙΑ" συνεχίζει τον κύκλο δράσεων δημόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο: "Η γυναίκα στο έργο 'Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά'

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ώρα 18:00, στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Μουσείου, αφιερωμένων στα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Τον συντονισμό θα έχει η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ και συντονίστρια κα Μάρα Παναγιωτάκη.

Αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα διαβάσουν Μέλη και Φίλοι της Λέσχης Ανάγνωσης.

αφισα

Με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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