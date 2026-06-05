Ηράκλειο: "Η γυναίκα στον "Ζορμπά": Μια ξεχωριστή εκδήλωση λόγου και χορού

Η Λέσχη Ανάγνωσης "ΚΑΦΕΣ και ΒΙΒΛΙΑ" συνεχίζει τον κύκλο δράσεων δημόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο: "Η γυναίκα στο έργο 'Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά'

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ώρα 18:00, στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Μουσείου, αφιερωμένων στα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Τον συντονισμό θα έχει η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ και συντονίστρια κα Μάρα Παναγιωτάκη.

Αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα διαβάσουν Μέλη και Φίλοι της Λέσχης Ανάγνωσης.

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Με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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