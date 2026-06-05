Disney: «Πριγκίπισσες» καταγγέλλουν χρόνια σεξουαλική παρενόχληση

Πρώην εργαζόμενες της Disney που υποδύονταν διάσημες πριγκίπισσες στα θεματικά πάρκα της εταιρείας μιλούν πλέον ανοιχτά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που, όπως καταγγέλλουν, βίωναν επί χρόνια από επισκέπτες, ενώ παράλληλα ήταν υποχρεωμένες να παραμένουν «μέσα στον ρόλο» τους ό,τι κι αν συνέβαινε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η αυστηρή αυτή πολιτική είναι γνωστή μεταξύ των performers ως «ακεραιότητα χαρακτήρα» και θεωρείται ένας από τους βασικότερους κανόνες στα πάρκα της Disney. Όπως εξήγησε η πρώην performer Hunter Haag, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονταν να μην «σπάνε» ποτέ τον χαρακτήρα τους, ακόμη κι όταν επισκέπτες προσπαθούσαν να τους προκαλέσουν ή να τους φέρουν σε δύσκολη θέση.

«Η διατήρηση του χαρακτήρα είναι πάνω απ’ όλα. Δεν επιτρέπεται να βγεις από τον ρόλο σου ακόμη κι αν κάποιος προσπαθεί να σε κάνει να αντιδράσεις», δήλωσε. Μία άλλη πρώην «πριγκίπισσα» της Disney, η Alyssa Klinzing, περιέγραψε μια ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία που, σύμφωνα με την ίδια, έζησε το 2018 στη Disneyland ενώ υποδυόταν την Elsa από το Frozen.

Η τότε 20χρονη performer είπε ότι ένας επισκέπτης μετέτρεψε μια συνηθισμένη φωτογράφιση σε εφιάλτη. Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας την αγκάλιασε και στη συνέχεια άρχισε να τη μυρίζει από τον ώμο μέχρι το αυτί, ακουμπώντας τα χείλη του πάνω στο δέρμα της, ενώ της ψιθύριζε ότι είχε «βρόμικα όνειρα» γι’ αυτήν.

«Πάγωσα από τον φόβο», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστήριξε ότι ο άνδρας έβαλε τα χέρια του κάτω από την κάπα της ώστε να μην φαίνονται και προσπάθησε να τα περάσει μέσα από τη φούστα της και να ανοίξει το φερμουάρ της. «Ήμουν μόνη ως performer εκείνη τη στιγμή και ένιωθα σαν να κυλά ο χρόνος αργά χωρίς να ξέρω τι να κάνω», ανέφερε.

Η Klinzing δήλωσε ότι τελικά κατάφερε να απομακρυνθεί, ενημέρωσε αμέσως τη διοίκηση και κατέθεσε επίσημη αναφορά για το περιστατικό. Σύμφωνα όμως με την ίδια, ο συγκεκριμένος επισκέπτης συνέχισε να επισκέπτεται κανονικά το πάρκο. Η Disney φέρεται να της εξήγησε ότι ο άνδρας είχε νοητική αναπηρία και ότι θα μπορούσε να επιστρέφει αρκεί να συνοδεύεται.

Η performer υποστήριξε επίσης ότι συνάντησε τον ίδιο άνδρα αρκετές φορές αργότερα και κάθε φορά κατέθετε νέα αναφορά χωρίς, όπως λέει, να αλλάζει κάτι. «Αν κάποιος κατέστρεφε περιουσία της Disney θα αποκλειόταν αμέσως. Όμως για τέτοια περιστατικά δεν γινόταν τίποτα», είπε.

Η Hunter Haag περιέγραψε αντίστοιχα περιστατικά κατά την περίοδο 2016-2021 όταν υποδυόταν χαρακτήρες όπως η Rapunzel και η Belle. Θυμήθηκε περίπτωση όπου πατέρας οικογένειας έκανε άσεμνες χειρονομίες προς το μέρος της μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του. Άλλοι επισκέπτες, όπως ανέφερε, έκαναν χυδαία σχόλια ή σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε μία περίπτωση, μέλος bachelorette party τη ρώτησε, ενώ εκείνη υποδυόταν την Belle, «πόσο προικισμένο ήταν το Τέρας».

Οι πρώην performers εξηγούν ότι ακόμη και όταν ζητούσαν βοήθεια έπρεπε να το κάνουν παραμένοντας μέσα στον χαρακτήρα τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν υπάρξει και σοβαρότερα περιστατικά στα πάρκα της Disney που οδήγησαν ακόμη και σε συλλήψεις. Αναφέρεται χαρακτηριστικά περίπτωση πατέρα που συνελήφθη και αποκλείστηκε δια βίου από το Walt Disney World το 2026 μετά από φερόμενη επίθεση σε performer και εργαζόμενο του πάρκου.

Οι πρώην εργαζόμενες μίλησαν επίσης για το έντονα ανταγωνιστικό κλίμα πίσω από τα παρασκήνια όσον αφορά τους δημοφιλείς ρόλους. Η Klinzing, που είχε υποδυθεί χαρακτήρες όπως η Σταχτοπούτα, η Ariel, η Ωραία Κοιμωμένη και η Captain Marvel, περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «δραματική σχολική θεατρική ομάδα».

Η Haag υποστήριξε ακόμη ότι performers προσπαθούσαν να σαμποτάρουν ανταγωνίστριές τους για συγκεκριμένους ρόλους διαρρέοντας άσχημες φωτογραφίες τους. Παράλληλα, οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν έντονη πίεση γύρω από την εμφάνιση και το σώμα των performers. Σύμφωνα με την Haag, η Disney απαιτούσε πολύ συγκεκριμένο σωματότυπο και νεανική εικόνα για τις «πριγκίπισσες».

«Δεν έχει τόσο σχέση με το ταλέντο ή τη δουλειά σου. Στην πραγματικότητα βασίζεται κυρίως στην εμφάνιση», είπε. Η Klinzing παραδέχθηκε ότι όλη αυτή η εμπειρία άφησε σοβαρό ψυχολογικό αποτύπωμα πάνω της.

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