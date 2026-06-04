Τούνη: Απαντά για την εμφάνισή της στις Κάννες

Η Ιωάννα Τούνη με ένα βίντεο στο Tik - Tok μίλησε για πρώτη φορά για την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είχε κάποιον χορηγό πίσω από την εμφάνισή της.

«Ο κόσμος σχολιάζει με τεράστια βεβαιότητα, ότι εγώ στις Κάννες πήγα και πλήρωσα. Θα σου πω σε αυτή τη φάση ότι δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάννες. Έχω πληρώσει μόνο τα οδοιπορικά για να πάω στο αεροδρόμιο και φαντάζομαι ενδεχομένως ότι κάποιοι χεστηκ@τε, αλλά κάποιοι θέλετε story time για Κάννες», αναφέρει αρχικά

«Φτάνει ο καιρός για τις Κάννες και είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα πολλές Ελληνίδες που πήγανε με εταιρίες, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, ή να με καλέσει κάποια εταιρία. λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ να πάω στις Κάννες», πρόσθεσε.

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