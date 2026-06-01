Τραπεζικοί λογαριασμοί: Τι αλλάζει με την αύξηση του ακατάσχετου

Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Αφορά χρέη προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Την αύξηση του ορίου ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και η σχετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Έστω ότι ένας οφειλέτης του Δημοσίου έχει υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.500 ευρώ και η οφειλή του είναι 2.000 ευρώ. Μέχρι να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, το Δημόσιο μπορεί να μπει στον τραπεζικό του λογαριασμό και να του αποσπάσει 250 ευρώ.

Ωστόσο, στον ίδιο οφειλέτη, σε περίπου έναν μήνα, με τη νέα διάταξη, η εφορία δεν θα πάρει κάποιο ποσό.

υπόλοιπο λογαριασμού: 1.500€

οφειλή: 2.000€

κατάσχεση 250€ (σήμερα)

κατάσχεση 0€ (με νέα διάταξη)

Παράδειγμα 2:

Παράλληλα, έστω ότι ένας οφειλέτης του Δημοσίου έχει υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.800 ευρώ και η οφειλή του είναι 3.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα, το Δημόσιο μπορεί να πάρει το ποσό των 550 ευρώ. Μόλις ψηφιστεί η διάταξη, το Δημόσιο θα μπορεί να κατασχέσει το ποσό των 200 ευρώ.

υπόλοιπο λογαριασμού: 1.800€

οφειλή: 3.000€

κατάσχεση 550€ (σήμερα)

κατάσχεση 200€ (με νέα διάταξη)

Η ανακοίνωση Πιερρακάκη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης γνωστοποίησε ότι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.

Ειδικότερα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου, ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες ότι η κυβέρνηση σκεφτόταν να αυξήσει το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού.

Πρόκειται για το ποσό, το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί το Δημόσιο να κατάσχει χρήματα και να πέσουν κάτω από αυτό το πόσο.

Επειδή οι ανάγκες για την διαβίωση ενός νοικοκυριού έχουν αυξηθεί, αυξάνεται λοιπόν και αυτό το όριο και όπως ανακοίνωσε κ. Πιερρακάκης πηγαίνει στα 1.600 ευρώ πλέον.

Έτσι, όταν το κράτος κατάσχει χρήματα από τον λογαριασμό ενός οφειλέτη, το υπόλοιπο που μένει στον λογαριασμό, δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 1.600 ευρώ.

Πηγή: EΡΤ

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