Ο Πιερρακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250

Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό κατά τη διάρκεια απάντησής του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ A' Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου με θέμα «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

«Πρόκειται για αύξηση 28%»

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του.

Το βίντεο με την ανακοίνωση Πιερρακάκη:

«Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Είναι μια αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το μέτρο ως μέρος ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης.

Ανέφερε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται στο 3,3%, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις δανείων ύψους 6,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για άρση της κατάσχεσης για οφειλέτες που καταβάλουν το 25% της οφειλής, μείωση του ορίου εξωδικαστικού συμβιβασμού από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ, τη ρύθμιση σε 72 δόσεις.

«Έχει νόημα να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στους ευάλωτους οφειλέτες. Η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης», τόνισε.

Ο κ. Σιμόπουλος είχε ζητήσει την αύξηση του ακατάσχετου, επισημαίνοντας ότι το ισχύον όριο είναι ανεπαρκές λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Ο υπουργός τον ευχαρίστησε για την ερώτηση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «αλληλεπιδρά με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και όπου υπάρχει εφαρμόσιμη πρόταση, τη βάζει σε εφαρμογή».

Η επίκαιρη ερώτηση

Προς: Τον υπουργό Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες»

Το ισχύον καθεστώς προστασίας του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς θεσπίστηκε σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων. Ωστόσο, τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης, των ενοικίων, της ενέργειας και των βασικών αγαθών καθιστούν πλέον το υφιστάμενο όριο ανεπαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση χιλιάδων πολιτών, εργαζομένων, συνταξιούχων, μικροεπαγγελματιών και ευάλωτων νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τραπεζικά ιδρύματα οδηγούν συχνά πολίτες σε πραγματική οικονομική ασφυξία, στερώντας τους τη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών.

Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου αποτελεί αναγκαία κοινωνική παρέμβαση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που κληροδοτήθηκε από την εποχή των μνημονίων και εξακολουθεί να επιβαρύνει μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αύξηση του ακατάσχετου ποσού των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης και στο αυξημένο κόστος ζωής;

2. Εξετάζεται η θέσπιση διαφορετικού ή κλιμακωτού ακατάσχετου ορίου για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη;

Ο ερωτών βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Στράτος Σιμόπουλος.

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