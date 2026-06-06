Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Με δημόσια δήλωση που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Heorhii Tykhyi, το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, κοντά στη Λευκάδα.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά το διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο στα τέλη Μαΐου.

Στη δήλωση το Κίεβο εκφράζει τη λύπη του για το συμβάν καθώς και την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη «σταθερή στήριξη», ενώ αποδίδει στο περιστατικό στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας:

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα.

Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για την διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η ναυτική ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της πολιτικής ναυτικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι επρόκειτο για αποτέλεσμα συνθηκών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τις φιλικές γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.»

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

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