Συναγερμός στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ μετά από νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον χαρακτήρα της απειλής ή για τυχόν ζημιές και θύματα.

Several ballistic missile interceptions seen in the last few minutes over Bahrain. pic.twitter.com/wWYmJRyMYD — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμυνά του

Λίγο νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προκειμένου να αντιμετωπίσουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ, το γενικό επιτελείο ανέφερε ότι «η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones».

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.







تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.







يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/88tTHBcKAd — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2026

Οι στρατιωτικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι εκρήξεις ή οι ισχυροί κρότοι που ενδέχεται να ακούσουν οι κάτοικοι προέρχονται από επιχειρήσεις αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

«Οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα αποτελεί αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (...) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν πως στοχοποιούν «εχθρικές βάσεις»

Οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν— ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, βασίλεια όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο, κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές.

Νέα ένταση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.



Το Κουβέιτ είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της κρίσης πριν από τρεις ημέρες, όταν το κυριότερο αεροδρόμιο του εμιράτου έγινε στόχος αιματηρής επίθεσης, την οποία οι αρχές απέδωσαν στο Ιράν.



Οι νέες επιθέσεις ενισχύουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές

Ανησυχία για κλιμάκωση στον Κόλπο

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φιλοξενούν σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διατηρούν στενές σχέσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες.

Η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας και οι προειδοποιήσεις προς τους πολίτες υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, ενώ οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση της απειλής.

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