Πακιστάν: Δεκατρείς στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας

Τουλάχιστον 13 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που έγινε σήμερα το πρωί στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχοι των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Βομβιστής αυτοκτονίας έριξε το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του σε κομβόι στρατιωτών» στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχβα στα σύνορα με το Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος των τοπικών αρχών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Δεκατρείς στρατιώτες σκοτώθηκαν και 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 10 στρατιώτες και 19 άμαχοι», δήλωσε ο ίδιος.

πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

(φωτο αρχείου)

