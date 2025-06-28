Καλιφόρνια: Αστυνομικοί έσωσαν βρέφος μέσα από όχημα που "έβραζε" στους 43 βαθμούς (βίντεο)

Σοκαριστικές εικόνες από κάμερες σώματος κατέγραψαν τη στιγμή που αστυνομικοί στην Καλιφόρνια έσωσαν ένα μωρό το οποίο είχε αφεθεί μόνο του μέσα σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Ιουνίου στην πόλη Κορόνα, όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για βρέφος που βρισκόταν μόνο του σε όχημα με σβηστή μηχανή και κλειστά παράθυρα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το παιδί στο πίσω κάθισμα σε προφανή κίνδυνο.

Έσπασαν το παράθυρο για να το απεγκλωβίσουν

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν λοστό για να σπάσουν το παράθυρο του οδηγού και να ανοίξουν την πόρτα, ώστε να απελευθερώσουν το μωρό. Η θερμοκρασία μέσα στο όχημα είχε φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως μετά, έσπευσαν να το δροσίσουν και να το ηρεμήσουν, κρατώντας το στην αγκαλιά τους και χαϊδεύοντάς το στην πλάτη.

Άγνωστη η ταυτότητα των γονέων

Παραμένει ασαφές για πόση ώρα είχε μείνει μόνο του το βρέφος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τους γονείς.

Το αστυνομικό τμήμα έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της διάσωσης, θέλοντας να προειδοποιήσει τους πολίτες για τον θανάσιμο κίνδυνο που εγκυμονεί η παραμονή παιδιών σε αυτοκίνητα, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες του χρόνου.