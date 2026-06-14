Άγριο έγκλημα στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς -Εκτέλεση με 5 σφαίρες

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην καρδιά των Εξαρχείων, κάτω από τον λοφο του Στρέφη, λίγα μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ενας άνδρας έπεσε νεκρός ενώ ο δράστης αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από τον Λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκάλακια της Καλλιδρομιου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους.

Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και έγιναν μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν των δύο ανδρών και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η δολοφονία συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από αυτές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη ο οποίος διέφυγε πεζό με κατεύθυνση την οδό Μπενάκη.

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