Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση θα απολογηθεί σύντομα για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες

Ανακοίνωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες:

Ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία δήλωσε σαν να εμφανίστηκε τώρα στη χώρα ότι «δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι».

Λες και δεν επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, λες και δεν έχει ευθύνες.







Εδώ ταιριάζει απόλυτα η ρήση του λαού μας «εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι».

Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

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