Πέντε κλασικά λάθη που κάνεις στο σεξ όταν είσαι σε σχέση

Πολλές φορές πρέπει να παραδεχόμαστε ότι όταν βρισκόμαστε σε σχέση, η προσπάθεια που καταβάλουμε στο σεξ μειώνεται, ενώ δεν είναι λίγες και οι φορές που συμπεριφερόμαστε με τρόπους που δεν θα έπρεπε κατά τη διάρκειά του. Να λοιπόν πέντε κλασικά λάθη που γίνονται όταν είμαστε καιρό με τον σύντροφό μας, ώστε να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα αποβάλουμε από τη σεξουαλική μας ζωή, πριν αυτά δημιουργήσουν προβλήματα.

Δίνεις συνεχώς οδηγίες

Σαφώς και πρέπει να κατευθύνεις τον σύντροφό σου ώστε να κάνει πράγματα που σου αρέσουν, όταν όμως δίνεις συνεχώς οδηγίες μοιάζεις περισσότερο με εντολέα παρά με τη σύντροφό του.

Δεν δείχνεις πια το ενδιαφέρον σου

Το σεξ γίνεται περισσότερο εθιμοτυπικά και σε συγκεκριμένες στιγμές, με τον αυθορμητισμό να έχει πάει περίπατο. Όταν δεν δείχνεις πια ενδιαφέρον για τον άνθρωπό σου όπως παλιότερα, τότε τα πράγματα σύντομα θα δυσκολέψουν στη σχέση σας.

Δεν έχεις αυτοπεποίθηση

Είσαι πολύ ντροπαλή, δεν τον αφήνεις να σε αγγίζει και συχνά κρύβεις το σώμα σου. Ένα από τα πιο βασικά λάθη που κάνεις όταν είσαι σε σχέση είναι ότι ξεχνάς την αυτοπεποίθησή σου. Θυμήσου όμως: για να είναι μαζί σου, κάποιος λόγος θα υπάρχει και σίγουρα σε βρίσκει μοναδική.

Περιμένεις να τα κάνει όλα εκείνος

Δεν αρκεί μόνο η ύπαρξή σου στη διαδικασία του σεξ, αλλά οφείλεις να παίρνεις και πρωτοβουλίες ως προς το τι κάνετε μαζί στο κρεβάτι.

Προσποιείσαι τον οργασμό σου

Δεν είναι δεδομένο ότι θα έρθεις πάντα σε οργασμό και ο σύντροφός σου το γνωρίζει. Μην προσποιείσαι λοιπόν ότι πάντα συμβαίνει, αλλά προσπάθησε να καθοδηγήσεις τις κινήσεις του για να φτάσεις κοντά σε αυτόν. Αυτές οι ενδείξεις θα σε βοηθήσουν ώστε πράγματι την επόμενη φορά να συμβεί

Πηγή all you.gr

Διαβάστε επίσης

Το μόνο που θέλω είναι μια αγάπη σαν "Χριστουγεννιάτικο πρωινό"