Δήμος Μαλεβιζίου: Απαλλάσσεται ο από τη συμμετοχή των 1,4 εκατ. ευρώ στην Ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμη Μπακογιάννη, παρουσία του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι η συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο έργο της Ανάπλασης της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η απόφαση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή του Δήμου, δεν θα επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου είχε, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσει αναλυτικά τον κ. Μπακογιάννη για την πορεία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος προς τους μελετητές, καθώς και για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας που εκπονούνται στο πλαίσιο του ΕΠΣ για τις ευάλωτες περιοχές του Δήμου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Μαλεβιζίου. Ο κ. Μποκέας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την πορεία των πολεοδομικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές του Δήμου, καθώς και για την έναρξη των διαδικασιών κτηματογράφησης στην περιοχή της Αμμουδάρας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης πολεοδόμησης της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου να ευχαριστεί τον Γενικό Γραμματέα τόσο για τη στήριξή του στην ένταξη και την πλήρη χρηματοδότηση του έργου της Ανάπλασης της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και για την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των μελετών για τα φράγματα ανάσχεσης, καθώς και για τη διαρκή συνεργασία και υποστήριξή του σε σημαντικά πολεοδομικά και αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για τη διαρκή στήριξη του προς το Δήμο Μαλεβιζίου.

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