Κρήτη - μεταναστευτικό: Αναμένεται "θερμό" καλοκαίρι - Δίχως τέλος οι αφίξεις λέμβων

Από τις 06.30 χθες (5/6) το πρωί έως τις 06.30 σήμερα (6/6), 287 άνθρωποι έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης είτε με αποβιβάσεις λέμβων σε παραλίες, είτε με επιχειρήσεις διάσωσης, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση του Λιμενικού και των αρχών.

Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφονται στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για το μεταναστευτικό, πριν από 3 ημέρες στην ερημική παραλία Σαλαμιά μεγάλο σκάφος αποβίβασε περίπου 200 άτομα στην ακτή, ενώ οι Λιμενικοί, όπως είπε, δεν βρήκαν λέμβους ευρύτερη στην περιοχή, κάνοντας λόγο για "υβριδικό πόλεμο".

Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού Ηρακλείου φιλοξενούνται ήδη περίπου 270 άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποσυμφόρησης με μεταφορές σε δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Εντωμεταξύ, στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ, στην περιοχή του Κακού Όρους, φαίνεται πως καταλήγει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί καταγράφουν πρωτοφανή αύξηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, συνοδευόμενος από δύο διευθυντικά στελέχη του υπουργείου, πραγματοποίησε αυτοψία στο ακίνητο και όπως όλα δείχνουν «κλείδωσε» η επιλογή του χώρου, απομακρύοντας έτσι τα σενάρια των Μαλάδων, θέμα που προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις.

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