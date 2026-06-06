Δυτική Όχθη: Ένα βρέφος επτά μηνών νεκρό από πυρά των IDF σε αμάξι Παλαιστίνιων

Ένα μόλις επτά μηνών Παλαιστίνιο μωράκι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου υγείας.

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 18χρονο παλαιστίνιο σε επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Το υπουργείο αναγνώρισε το βρέφος ως τον Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, προσθέτοντας ότι οι γονείς του τραυματίστηκαν επίσης στους πυροβολισμούς στην περιοχή Τελ Ρουμέιντα, νότια της πόλης Χεβρώνα.

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Οι γονείς του μωρού τραυματίστηκαν επίσης στους πυροβολισμούς την Παρασκευή, δήλωσε το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας. (Reuters)

Νωρίτερα, ο διευθυντής νοσοκομείου της Χεβρώνας, δρ. Ταρέκ Μπαρμπαράουι, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Όπως ανέφερε η παλαιστινιακή πλευρά, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν απευθείας προς το όχημα της οικογένειας.

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Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στο αυτοκίνητο της οικογένειας κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς πήγαιναν να επισκεφθούν τη γιαγιά του βρέφους [Amer Shallodi/Anadolu]

Η γιαγιά του μωρού είπε ότι η οικογένεια οδηγούσε στην περιοχή και σταμάτησε το αυτοκίνητό της όταν είδαν ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα και στρατιώτες στο βάθος, ανέφερε το Reuters.

Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια έπεσαν πυροβολισμοί προς το μέρος τους, τους οποίους αρχικά πίστευαν ότι ήταν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

«Μία σφαίρα χτύπησε τον εγγονό μου, διέσχισε το πρόσωπό του και διέσχισε το κεφάλι του, χτυπώντας το μάγουλο της μητέρας του όπου σφηνώθηκε», είπε η γιαγιά.

Πρόσθεσε ότι η σφαίρα είχε επίσης γρατσουνίσει το δάχτυλο του πατέρα και ότι η μητέρα βρισκόταν στο νοσοκομείο.

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Ο Sam τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα πέθανε από τα τραύματά του. Και οι δύο γονείς του τραυματίστηκαν επίσης από ισραηλινά πυρά [Amer Shallodi/Anadolu]

Η θέση των IDF

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ όταν αντιλήφθηκαν όχημα να κινείται με ταχύτητα προς το μέρος τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ήταν άμαχοι και δεν είχαν καμία εμπλοκή σε εχθρική ενέργεια.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε από το περιστατικό.

Η Χαμάς καταδικάζει την «ειδεχθή» ισραηλινή δολοφονία Παλαιστινίου βρέφους

Η Χαμάς ανέφερε ότι η δολοφονία του επτάμηνου Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ αντιπροσωπεύει «το αληθινό πρόσωπο» της «βαρβαρότητας» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το έγκλημα αντικατοπτρίζει την εγκληματική νοοτροπία που διέπει τη συμπεριφορά των δυνάμεων κατοχής και των εποίκων τους, και το βαθμό της περιφρόνησής τους για το παλαιστινιακό αίμα και την περιφρόνησή τους για τη ζωή του λαού μας», ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει αμέσως πίεση στο Ισραήλ για να «σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά του» εναντίον των Παλαιστινίων.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη παραμένει θέατρο σχεδόν καθημερινών επεισοδίων βίας μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το AFP από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 1.080 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους κατά το διάστημα αυτό.

Από την άλλη πλευρά, επίσημα ισραηλινά στοιχεία καταγράφουν τουλάχιστον 46 νεκρούς Ισραηλινούς, πολίτες και στρατιωτικούς, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων την ίδια περίοδο.

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