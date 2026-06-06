Η Air Canada «παγώνει» επ’ αόριστον τα δρομολόγια προς την Κούβα

Η Air Canada γνωστοποίησε ότι προχωρά σε επ’ αόριστον αναστολή των δρομολογίων της προς την Κούβα, εξηγώντας πως η απόφαση συνδέεται με την αυξημένη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα στη χώρα.

Η εταιρεία απέδωσε την κίνηση στο ασταθές περιβάλλον που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επηρεάζεται και από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί πρόθεσης να «αναλάβει τον έλεγχο» της νήσου.

«Λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην Κούβα, η Air Canada αναστέλλει μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις της προς τη νήσο», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, που εδρεύει στο Μόντρεαλ, σε ανακοίνωσή της.

Οι Καναδοί αποτελούσαν μεγάλο μέρος των ξένων επισκεπτών στην Κούβα προτού η Ουάσιγκτον κόψει τον εφοδιασμό του νησιού με καύσιμα και απειλήσει να εισβάλλει στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία που διαχειρίζεται τα περισσότερα ξενοδοχεία στη χώρα της Καραϊβικής, η καναδική Blue Diamond Resorts, ανακοίνωσε πως κλείνει 62 από τις μονάδες της στην Κούβα.

Το αμερικανικό εμπάργκο στα καύσιμα που επιβάλλεται de facto από τον Ιανουάριο στερεί από τη χώρα το ντίζελ που χρειάζεται για τις γεννήτριες οι οποίες υποστηρίζουν το ετοιμόρροπο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος που φτάνουν ως ακόμη και τις 22 ώρες την ημέρα, καθώς και ελλείψεις τρεχούμενου νερού.

Οι μεταφορές προς και από την Κούβα έχουν κατά μεγάλο μέρος τους σταματήσει. Η νήσος αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων, και εξαρτάται από τις παραδόσεις βοήθειας την οποία στέλνουν ιδίως το Μεξικό και η Κίνα.

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