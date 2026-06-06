Εθνική Ελλάδας: Υποδοχή με συνθήματα, καλιτσούνια και λουλούδια(vid)

Πολύ όμορφες στιγμές εκτυλίχτηκαν απόψε το βράδυ στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με την Εθνική μας ομάδα να ταξιδεύει απευθείας από τη Στοκχόλμη για το Ηράκλειο, ενόψει του μεγάλου φιλικού της Κυριακής με την Ιταλία.

Παρότι η αρχική ώρα άφιξης ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 και το αεροπλάνο ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση δύο ωρών, πολύς κόσμος και κυρίως μικρά παιδιά παρέμειναν για να αποθεώσουν τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να δείξουν για άλλη μια χρονιά ότι η Εθνική Ελλάδας όταν αγωνίζεται στο Παγκρήτιο… αγωνιζεται στο σπίτι της!

Αυτά τα μηνύματα άλλωστε έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν τα παιδιά, με την υποδοχή να συνοδεύεται με συνθήματα και τύμπανο ενώ η ΕΠΣΗ είχε ετοιμάσει καλιτσούνια και λουλούδια για όλη την αποστολή.