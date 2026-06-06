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ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία: Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
αστυνομία - Αμερική
clock 08:31 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επτά άτομα σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, δίνοντας στη δημοσιότητα τον τελικό απολογισμό της τραγωδίας.

Η έκρηξη, εξαιτίας συγκέντρωσης μεθανίου, έγινε την Πέμπτη στη Σουτατάουσα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το πρώτο θύμα ανασύρθηκε λίγο αργότερα. Χθες, ο απολογισμός έγινε βαρύτερος, με τον εντοπισμό των πτωμάτων άλλων πέντε ανθρακωρύχων, ανέφερε η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων μέσω X.

Κατόπιν, ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι Άνχελ, ανέφερε μέσω X πως «έχουμε τη λύπη να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη αναφορά για το δυστύχημα σε ορυχείο που συνέβη στον δήμο Σουτατάουσα, επιβεβαιώθηκαν επτά θάνατοι εργαζομένων».

Πρόσθεσε ότι διενεργείται έρευνα.

Η Σουτατάουσα απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά. Στην περιοχή τα ορυχεία άνθρακα είναι η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα και τα φονικά δυστυχήματα είναι κάθε άλλο παρά σπάνια. Αποδίδονται γενικά σε συγκεντρώσεις αερίου εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού στις στοές, ειδικά μονάδων που λειτουργούν παράνομα, ή με υποτυπώδη μέσα.

Τον Μάιο, δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους. Άλλοι έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια περιοχή.

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