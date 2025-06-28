Γάζα: 81 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες το τελευταίο 24ωρο

Η αιματοχυσία συνεχίζεται στη Γάζα με τουλάχιστον 81 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για ακόμα μία φορά για πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας χωρίς να δίνει ωστόσο καμία περαιτέρω πληροφορία.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία και καταδίκη» του για την ανακάλυψη ναρκωτικών χαπιών «Oxycodone» μέσα σε σακούλες αλεύρου που διανέμονται από το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστρεψε τα βέλη του κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν λέγοντας ότι του «έσωσε τη ζωή» και απείλησε ότι θα ξαναχτυπήσει την Τεχεράνη αν προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου.

