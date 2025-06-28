Κρήτη: Φωτιά σε σε αγροτική αποθήκη κινητοποίησε την Πυροσβεστική
clock 16:56 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (28/06), όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική αποθήκη σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά.

Η έγκαιρη επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο τη πυρκαγιά πριν προλάβει να επεκταθεί και να κινδυνεύουν άνθρωποι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ βοήθησαν και εθελοντές. Συνέδραμαν ακόμα μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

