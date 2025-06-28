Κρήτη: Φωτιά σε σε αγροτική αποθήκη κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (28/06), όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική αποθήκη σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά.

Η έγκαιρη επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο τη πυρκαγιά πριν προλάβει να επεκταθεί και να κινδυνεύουν άνθρωποι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ βοήθησαν και εθελοντές. Συνέδραμαν ακόμα μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2025

