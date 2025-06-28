Συναγερμός λόγω κρούσματος πανώλης των χοίρων σε κτηνοτροφική μονάδα
clock 16:37 | 28/06/2025
newsroom ekriti.gr

Έκτακτα μέτρα στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε μονάδα στην περιοχή της Κορμίστας του Δήμου Αμφίπολης, αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, πρόκειται για μια μικρή απομονωμένη μονάδα, με πενήντα ζώα, ενώ δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση άλλες μονάδες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Σερρών κινήθηκαν άμεσα κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης και υγειονοµικής ταφής των ζώων

Τα μέτρα που αποφασίσθηκαν είναι τα εξής:

1. Απαγορεύεται η έξοδος από την Π.Ε. Σερρών των ζώντων χοίρων.

2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες των ζώντων χοίρων σε όλη την Π.Ε. Σερρών .

3. Απαγορεύεται η έξοδος από την Π.Ε. Σερρών του κρέατος χοίρων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων καθώς και ζωοτροφών.

4. Απαγορεύεται η μετακίνηση των χοίρων και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί με την αριθ. πρωτ 471759 (18374)/26-6-2025 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .

5. Επιτρέπεται η μετακίνηση χοιροειδών εκτροφών εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, προς άμεση σφαγή, εντός της Π.Ε. Σερρών, στο πλησιέστερο σφαγείο, μόνο εφόσον η εκτροφή προέλευσης ελέγχεται κλινικά και εργαστηριακά και τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ της με πρωτ. 701/1401478/10-05-2023 εγκυκλίου, όπως έχει τροποποιηθεί από την υπ΄ αριθμό 61246/6-3-2025 εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ.

6. Για τις εκτροφές που ανήκουν ήδη σε Απαγορευμένη Ζώνη ΙΙΙ (ΑΖIΙ) σύμφωνα με την 1219/177525/19-6-2024 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. και δεν περιλαμβάνονται σε ζώνη προστασίας ή επιτήρησης με τη νέα εστία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 471759(18374)/26-06-2025 Απόφασή μας, δεν αλλάζουν τα επιληφθέντα μέτρα που ήδη ισχύουν.

Πηγή: ert.gr

