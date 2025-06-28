Η Κρήτη γιορτάζει τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο - Οι ναοί στο νησί (φωτο)
Τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο γιορτάζει στις 29 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πλήθος Ιερών Ναών είναι αφιερωμένοι στην χάρη τους σε όλο τον κόσμο.

Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο πανηγυρίζει ένα "κόσμημα". ο  Ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που κτίστηκε κατά τους πρώτους χρόνους της βενετσιάνικης κυριαρχίας ως Καθολικό της μονής του Τάγματος των Δομηνικανών (Domenicani Predicatori).

Αποτελεί δε, ένα από τα παλαιότερα μνημεία αρχιτεκτονικής των Κιστερκιανών Μοναχών του 12ου αιώνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 

Βρίσκεται στη τοποθεσία Καστέλλα, δίπλα στο θαλάσσιο τείχος, μεταξύ του ενετικού λιμανιού Ηρακλείου και της Πύλης Δερματά, στη σημερινή παραλιακή λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου. 

αποστολος παυλος καλοι λιμενες

(Ο ναός του Αποστόλου Παύλου κυριαρχεί στην εικόνα από τους Καλούς Λιμένες Δήμου Φαιστού, θυμίζοντας μας πως ο "Απόστολος των Εθνών", πέρασε από αυτόν τον "ευλογημένο" τόπο)

ΝΑΌς πΈΤΡΟΥ ΚΑΙ πΑΎΛΟΥ - αΝΏΠΟΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Επίσης στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου, εορτάζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός

ναος πετρου και παυλου ρεθυμνο

(Ο ιερός Ναός Πέτρου και Παύλου στο Ρέθυμνο)

ναος πετρου και παυλου κατω καλεσα

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στα Κάτω Καλέσσα του δήμου Μαλεβιζίου)

ναος πετρου και παυλου παρτηρα

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στα Πάρτηρα του Δ. Μινώα Πεδιάδος)

πετρος και παυλος χανια

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στα Χανιά)

ναος πετρου και παυλου βατολακος

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στον Βατόλακκο του δήμου Πλατανιά)

πετρος και παυλος αγιος μυρωνας

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Μύρωνα)

ναος πετρου και παυλου - μονη κουδουμα

(Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ Κουδουμά)

πετρος και παυλος αρχανες

(Το εσωτερικού του ναού Πέτρου και Παύλου στις Αρχάνες)

