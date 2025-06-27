27 Ιουνίου: Εορτάζει ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος

Τη μνήμη του Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου τιμά σήμερα η Εκκλησία και του Ιερομάρτυρος Πιερίου, ο οποίος έζησε στα μέσα του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Ήταν πρεσβύτερος και υπεύθυνος της σχολής της Αλεξάνδρειας και μαρτύρησε δια πυρός.

Ο Άγιος Σαμψών ο ξενοδόχος γεννήθηκε στη Ρώμη, στις αρχές του 6ου αιώνα μ.Χ., και κληρονόμησε από τους γονείς του την ευσέβεια, όπως εκφράζεται σύμφωνα με την τήρηση του θελήματος του Θεού, αλλά ταυτόχρονα του κληρονόμησαν και μια πολύ μεγάλη περιουσία, αφού τον δίδαξαν να τη διαχειρίζεται με διάκριση και ταπείνωση.

Σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική, και διακρινόταν για τη μεγάλη ευφυΐα και φιλομάθειά του.

Κύριο χαρακτηριστικό, ωστόσο, της προσωπικότητάς του ήταν η πίστη του στο Άγιο Πνεύμα και η αγάπη προς το συνάνθρωπο, την οποία ασκούσε έμπρακτα μέσω των ιατρικών υπηρεσιών, που προσέφερε δωρεάν προς τους πάσχοντες.

Το γεγονός ότι εκτός από τις επισκέψεις του στα σπίτια των ασθενών, μετέτρεψε την κατοικία του σε νοσοκομείο, όπου διακονούσε προσωπικά κάθε ανάγκη των προστρεχόντων, συνετέλεσε ώστε να λάβει την προσωνυμία «Ξενοδόχος».

Στην Κωνσταντινούπολη, ίδρυσε μεγάλο νοσοκομείο, στο οποίο, εκτός από ιατρικές και πνευματικές υπηρεσίες, πρόσφερε με διάκριση και μέτρο, αφού είχε χειροτονηθεί ιερέας, δηλ. οικονόμος των Μυστηρίων του Θεού για τη σωτηρία του περιούσιου λαού.

Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα, καταλείποντας παράδειγμα φιλανθρωπίας και φιλοξενίας, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα χαρίσματα που τον προίκισε το Πανάγιο Πνεύμα.

