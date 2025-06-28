Χωρίς ΦΠΑ οι συναλλαγές μικρών επιχειρήσεων - Τί προεβλέπει οδηγία της ΕΕ

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ για συναλλαγές έως 100.000 ευρώ θα έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Με το εν λόγω άρθρο εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο η σχετική Οδηγία της ΕΕ, που προβλέπει την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ, αλλά η ρύθμιση καθυστέρησε έξι μήνες, γεγονός που ανάγκασε την Κομισιόν να στείλει προειδοποιητική επιστολή.

Ειδικότερα, η απαλλαγή προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2020/285, η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και αν εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η Οδηγία, αυξάνει σημαντικά το όριο του ετήσιου τζίρου, μέχρι το οποίο επιτρέπεται στις μικρές επιχειρήσεις να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να επιβάλλουν ΦΠΑ, καθώς προβλέπει, πως οι μικρές επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του απαλλακτικού καθεστώτος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, θα μπορούν να διενεργούν ετησίως συναλλαγές ύψους έως 100.000 ευρώ, στο σύνολο της ΕΕ.

Ποιες επιχειρήσεις είναι «μικρές»

Μια επιχείρηση θεωρείται μικρή για σκοπούς ΦΠΑ όταν ο ενωσιακός ετήσιος κύκλος εργασιών της, δηλαδή οι συνολικές διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Επίσης, το εσωτερικό όριο απαλλαγής που δύναται να θεσπίσει ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ, αλλά η Ελλάδα διατηρεί το όριο σε χαμηλά επίπεδα, σε 10.000 ευρώ, ενώ άλλες χώρες της ΕΕ, έχουν αισθητά υψηλότερα όρια απαλλαγής, όπως οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, 25.000 ευρώ, η Πολωνία, η Λετονία και η Εσθονία το ποσό των 40.000 ευρώ, η Λιθουανία 55.000 ευρώ, η Τσεχία, η Ρουμανία και η Ιταλία έχουν το ανώτατο όριο που παρέχει η Κομισιόν ήτοι, 85.000 ευρώ.

Με την ψήφιση του νόμου, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν να κάνουν χρήση του απαλλακτικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων σε όποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ επιθυμούν, εφόσον:

ο κύκλος εργασιών της κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ στο σύνολο της ΕΕ και

δεν ξεπερνά το εσωτερικό όριο απαλλαγής κάθε κράτους μέλους στο οποίο αιτείται την απαλλαγή.

Επί της διαδικασίας, θα υποβάλλουν αίτημα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, με συνημμένα στοιχεία που αφορούν στην τήρηση των ορίων απαλλαγής. Το αίτημα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών από τις οποίες αιτείται τη χορήγηση της απαλλαγής.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται στην ελληνική επιχείρηση, είτε είναι ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είτε όχι.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων παραδόσεων.

Παραδείγματα

Για το πλαίσιο απαλλαγής των μικρών επιχειρήσεων η ΑΑΔΕ δίνει τα ακόλουθα παραδείγματα:

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με τους κανόνες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, και ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί το απαλλακτικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών, όπου τα όρια είναι μεγαλύτερα.

Μια επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, π.χ. στη Γαλλία, που είναι ενταγμένη στο απαλλακτικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων εκεί, αιτείται μέσω της γαλλικής Φορολογικής Διοίκησης να κάνει χρήση του απαλλακτικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το αίτημά της διαβιβάζεται στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) με την προαναφερόμενη διαδικασία, συνοδευόμενο από τα στοιχεία των διενεργούμενων συναλλαγών της τόσο στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, όσο και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η γαλλική επιχείρηση είναι ενταγμένη στο απαλλακτικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων στη Γαλλία.

Και στα δύο παραδείγματα το σύνολο των απαλλασσόμενων συναλλαγών που θα μπορεί να διενεργήσει στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ετησίως και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ξεπερνά το εγχώριο όριο απαλλαγής των 10.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεύμα: Έτοιμη για νέες επιδοτήσεις η κυβέρνηση - "Καύσωνας" στις τιμές

Ελβετικό φράγκο: «Κούρεμα» και μετατροπή σε ευρώ η λύση για τα δάνεια

Χρέη στην εφορία: Πάνω από 110 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα – Μόνο οι μικροί πληρώνουν