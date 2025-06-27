Ελβετικό φράγκο: «Κούρεμα» και μετατροπή σε ευρώ η λύση για τα δάνεια

Λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μελετά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η λύση που σχεδιάζεται εκτιμάται θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι σύντομα, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες, αναμένεται να υπάρξει μια λύση για την ελάφρυνση του κόστους όσων έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο.

Τα πιθανά σενάρια που μελετά ήδη το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους (ισοτιμία, τιτλοποιήσεις «Ηρακλής», δάνεια που ήδη εξυπηρετούνται ή έχουν μετατραπεί σε ευρώ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία.

«Θα υπάρξει μια λύση, θα υπάρξει έμφαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό στο πλαίσιο αυτής της λύσης. Αλλά, εγώ θα σας πω, όχι μόνο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε, να είμαστε σε θέση να την παρουσιάσουμε σύντομα. Και όλο αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται και το πρόγραμμα “Ηρακλής” για τα κόκκινα δάνεια και η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Όμως νομίζω ότι είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οι δανειολήπτες αναμένεται να λάβουν λύση η οποία θα βασίζεται κυρίως στον εξωδικαστικό μηχανισμό και μετατροπή της υπολειπόμενης οφειλής σε ευρώ με συνοδευτικό «κούρεμα».

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο εκτιμώνται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν τιτλοποιηθεί δηλαδή έχουν «περάσει» στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Σύμφωνα με πληροφορίες, το «κούρεμα» των δανείων θα γίνεται κλιμακωτά ανάλογα με το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.

Υπενθυμίζεται πώς τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο δόθηκαν από τις τράπεζες την περίοδο 2006-2009 και ήταν δελεαστικά τότε προϊόντα λόγω του χαμηλότερου επιτόκιου σε σχέση µε το επιτόκιο του ευρώ.

Οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου έχουν πραγματοποιήσει πλήθος δικαστικών ενεργειών χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Το θέμα έχει ξεκινήσει να διευθετείται σε πολλές χώρες. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου δεν προχωρούν οι διαδικασίες για την ικανοποίηση των αιτημάτων των χιλιάδων δανειοληπτών που αγωνιούν, με τους ίδιους να εξαπολύουν «πυρά» και κατά του Αρείου Πάγου.

πηγή: ΟΤ

