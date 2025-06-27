Ρεύμα: Έτοιμη για νέες επιδοτήσεις η κυβέρνηση - "Καύσωνας" στις τιμές

Σε επιφυλακή για την επαναφορά επιδοτήσεων στους καταναλωτές ρεύματος βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς οι τιμές στη χονδρική αγορά διανύουν περίοδο... καύσωνα, παραμένοντας για τέσσερις συνεχείς ημέρες πάνω από τα 100 ευρώ/μεγαβατώρα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αποκλιμακωθεί αισθητά, μετά τη λήξη του πολέμου Ισραήλ - Ιράν.

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν επαναφορά του μοντέλου του περασμένου καλοκαιριού, όταν είχαν φορολογηθεί για δύο μήνες τα υπερκέρδη των παραγωγών από φυσικό αέριο για να επιδοτηθούν οι τιμές λιανικής στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας την Τρίτη στο Hydrogen & Green Gases Forum είχε τονίσει ότι οι τιμές του αερίου είναι αρκετά υψηλές και είχε προαναγγείλει μέτρα προστασίας των καταναλωτών, αν χρειαστεί, αν και σημείωσε ότι είναι πρόωρη αυτή η συζήτηση.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τιμές της λιανικής θα παραμείνουν τον Ιούλιο εντός του ορίου... ανοχής της κυβέρνησης, δηλαδή γύρω στα 15 σεντς/κιλοβατώρα, όμως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις από τις αγορές ότι ο Αύγουστος θα είναι δύσκολος μήνας.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια για τις ελληνικές τιμές χονδρικής στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας δείχνουν ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή θα ξεπεράσει τα 120 ευρώ.

Τις τελευταίες ημέρες, με τη συμβολή και των υψηλών θερμοκρασιών, οι τιμές της χονδρικής έχουν «κολλήσει» πάνω από τα 100 ευρώ/μεγαβατώρα, με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για αύριο η μέση τιμή έχει ορισθεί από το Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 111 ευρώ/μεγαβατώρα, αλλά το μεσημέρι, με τη μεγάλη συμμετοχή ΑΠΕ στο μείγμα, είναι μόλις 13 ευρώ, ενώ το βράδυ, όταν μπαίνουν οι μονάδες φυσικού αερίου εκτινάσσεται στα 177 ευρώ.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι παραγωγοί με μονάδες φυσικού αερίου εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, καθώς οι τιμές που δίνουν στο σύστημα δεν έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει κατά 15% από το υψηλό που είχε καταγραφεί, λόγω του πολέμου, στις 19 Ιουνίου.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η τιμή χονδρικής του Ιουνίου δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των λιανικών τιμών για τον Ιούλιο, σε σχέση με τη μέση τιμή των 15,4 σεντς/κιλοβατώρα, που είχε καταγραφεί για τον Ιούνιο. Τα δύσκολα εκτιμάται ότι αρχίζουν στην αγορά χονδρικής από τον Ιούλιο και είναι κρίσιμο σε ποια επίπεδα θα διαμορφωθούν οι λιανικές του Αυγούστου, δηλαδή αν θα ξεπεράσουν αρκετά τα 15 σεντς, που είναι και η... τιμή στόχος για την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι ο τότε υπουργός Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης είχε ανακοινώσει μέτρα στήριξης των καταναλωτών με την επιβολή έκτακτη εισφοράς στα υπερκέρδη Ιουλίου - Αυγούστου των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στόχος των μέτρων ήταν να διατηρηθούν οι τιμές του ρεύματος στα 0,15 - 0,16 ευρώ ανά kWh.

