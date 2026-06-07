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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Κατέρρευσε ξανά ο Έρικσεν! (vid)
eriksen
clock 21:46 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Το περιστατικό έφερε αμέσως στη μνήμη το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί ο Δανός μέσος στο Euro 2021, στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία, όταν είχε καταρρεύσει στο γήπεδο λόγω καρδιακής ανακοπής και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση για να σωθεί η ζωή του.

Σύμφωνα με το TV2, ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DBU) επιβεβαίωσε επίσης το ίδιο. Μετά το συμβάν, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά.

Λίγο αργότερα ήρθαν καθησυχαστικά νέα από το γήπεδο. Ο Έρικσεν σηκώθηκε ξανά όρθιος, με ολόκληρο το στάδιο να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της σκανδιναβικής χώρας οι φίλαθλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποθεώσουν τον Δανό άσο.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η σύζυγος του Έρικσεν εισήλθε επίσης στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι σε επικοινωνία με τους γιατρούς και παραμένει συνειδητός, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του

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