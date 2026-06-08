Ελλάδα - Ιταλία 0-1: Ήττα στην «αγγαρεία» του Παγκρήτιου(vid)

Σε φιλικό ματς που έγινε… αναγκαστικά, αφού βρισκόταν εδώ και μήνες στο καλεντάρι της παγκόσμιας ομοσπονδίας, η Ελλάδα ηττήθηκε από την Ιταλία με 1-0. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε την αναμέτρηση με οκτώ αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε τρεις ημέρες νωρίτερα στη Σουηδία, αλλά και παλι σε σχηματισμό με τρεις στόπερ.

Από την άλλη πλευρά ο Σίλβιο Μπαλντίνι έχοντας στείλει σχεδόν όλους τους βασικούς του παίκτες σε διακοπές, χρησιμοποίησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια και δέκα νεαρούς παίκτες στην ενδεκάδα. Ο μέσος όρος του βασικού σχήματος των «ατζούρι» ήταν 20,9 χρόνια. Παρόλα αυτά οι Ιταλοί ήταν καλύτεροι και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ (0-1), στο διάστημα όποου η εθνικη μα εέιχε μηδέν τελικές προσπάθειες στην εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο κόουτς της Εθνικής άλλαξε τον σχηματισμό με την είσοδο του Ρότα αντί του Κουλιεράκη σε 4-4-2. Και πάλι όμως, η Εθνική δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και να απειλήσει άμεσα την εστία του Ντοναρούμα, τη στιγμή που οι Ιταλοί παρέμεναν επικίνδυνοι στις γρήγορες μεταβάσεις τους, ενώ είχαν και δοκάρι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Κολεόσο. Στο 69’ η Ιταλία έμεινε με δέκα παίκτες, η Εθνική πίεσε για την ισοφάριση, αλλά δίχως αποτέλεσμα, καθώς στο 84' ο Ζαφείρης σούταρε στο δοκάρι.

ΤΟ ΓΚΟΛ



18’: Ωραία κυκλοφόρησαν την μπάλα οι ιταλοί, με τελικό αποδέκτη τον Εσπόζιτο, ο οποίος στην καρδιά της άμυνας έκανε το κοντρόλ και το σουτ. Η μπάλα βρήκε καις τον Χατζηδιάκο και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου (0-1).







Διαιτητής; Φριντ (Ισραήλ)



Κόκκινη: 68’ Ρετζιάνι





ΕΛΛΑΔΑ (3-4-3): Βλαχοδήμος 7- Ρέτσος 6, Χατζηδιάκος 6, Κουλιεράκης 6 (46’ Ρότα 6)- Βαγιαννιδης 6 (76’ Τετέι 6), Μουζακίτης 6 (76’ Ζαφείρης 6), Τριάντης 6 (62’ Ανδρούτσος 6), Κυριακόπουλος 6 (62’ Τσιμίκας 6)- Τζόλης 7 (88' Κωστούλας), Μασούρας 7 (62’ Κυζιρίδης 6), Δουβίκας 6 (88' Παυλίδης)



ΙΤΑΛΙΑ (4-3-3): Ντοναρούμα 7-Αχανόρ 6 (46’ Φίνι 6-74’ Φαβασούλι 6), Κομούτσο 7 (55’ Ρετζιάνι 5), Κιαρόντια 6, Μπαρτεζάγκι 7-Πιζίλι 6, Λιπάνι 6 (74’ Νταγκάσο 6), Εντούρ 6-Κολεόσο 7, Εσπόσιτο 7, Εχατόρ 6 (46’ Μανέ 6)