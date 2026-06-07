Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του κρατώντας μαχαίρι

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας πατέρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του με την απειλή μαχαιριού, μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Το παιδί διασώθηκε χωρίς να τραυματιστεί έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας άρχισε να διαπληκτίζεται με τη σύζυγό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Όταν η ένταση κλιμακώθηκε, άρπαξε την 3χρονη κόρη τους και την κράτησε όμηρο κρατώντας ένα μαχαίρι.

🚨Ankara Etimesgut'ta dehşet!







▪️Cinnet getiren bir baba, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı!







▪️Özel Harekat ekipleri, şahsı operasyonla etkisiz hale getirdi. Küçük çocuk yara almadan kurtarıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/FZ9aleGfke — EHA MEDYA (@eha_medya) June 6, 2026

Πανικός στη γειτονιά

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις Αρχές όταν είδαν τον άνδρα να κρατά το παιδί και να το κρεμά από το παράθυρο του διαμερίσματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες, διασώστες και μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

Για αρκετή ώρα διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί, χωρίς αποτέλεσμα.

Επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων

Αφού οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης απέτυχαν, οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο και ακινητοποίησαν τον άνδρα, απελευθερώνοντας την 3χρονη.

Το παιδί διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς και τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αναστασία Γιάμαλη: «Το θράσος αυτό εμφανίζεται όταν το θύμα είναι γυναίκα επειδή ακριβώς είναι γυναίκα»