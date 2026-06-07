ΟΗΕ: Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν ωθεί εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ευάλωτες χώρες οδηγούνται σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, προειδοποιεί το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο έχουν ήδη επιδεινώσει την κατάσταση σε αρκετές χώρες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Το WFP εκτιμά ότι εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης:

- Περίπου 2,5 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι στη Σομαλία δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες.

- Άλλοι 2,3 εκατομμύρια στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

- Σχεδόν 1,3 εκατομμύρια πολίτες στη Σρι Λάνκα έχουν βρεθεί σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Οι αριθμοί αυτοί προστίθενται στα ήδη τεράστια επίπεδα πείνας που καταγράφονται παγκοσμίως.

45 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με επισιτιστική ανασφάλεια

Τον Μάρτιο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα είχε προειδοποιήσει ότι έως τα τέλη Ιουνίου περίπου 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε επισιτιστική ανασφάλεια.

Αυτό θα προστεθεί στους 318 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε επαρκή και ασφαλή τροφή.

Η εκτίναξη των τιμών ενέργειας επηρεάζει άμεσα τα τρόφιμα



Ο εκτελών χρέη εκτελεστικού διευθυντή του WFP, Καρλ Σκάου, δήλωσε στους δημοσιογράφους του ΟΗΕ ότι οι αρχικές προβλέψεις παραμένουν σε ισχύ.

"Η σύνδεση μεταξύ των τιμών της ενέργειας και των τιμών των τροφίμων είναι εξαιρετικά στενή σε πολλές περιοχές του κόσμου", ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στις φτωχότερες χώρες οι πολίτες δαπανούν ήδη σχεδόν ολόκληρο το εισόδημά τους για τρόφιμα. Όταν οι τιμές αυξάνονται, η μοναδική επιλογή για πολλούς είναι να μειώσουν την κατανάλωση τροφής.

Οι συνέπειες θα συνεχιστούν ακόμη και αν αποκλιμακωθεί η κρίση



Στην έκθεσή του, το WFP προειδοποιεί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί σημαντικές παράπλευρες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων και τροφίμων, οι διαταραχές στις εμπορικές ροές και η επιβάρυνση των ήδη ευάλωτων οικονομιών δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα που επηρεάζει άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνέπειες αυτές αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και στην περίπτωση που η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί.

Οι περιοχές που βρίσκονται ήδη στο "κόκκινο"

Ο Καρλ Σκάου αναφέρθηκε επίσης σε άλλες εστίες ανθρωπιστικής κρίσης όπου η επισιτιστική ανασφάλεια παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το Σουδάν, η Λωρίδα της Γάζας, ο νότιος Λίβανος, η Υεμένη, και η Αϊτή.

Έκκληση για περισσότερη χρηματοδότηση

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις χρηματοδότησης, γεγονός που το έχει αναγκάσει να περιορίσει τη βοήθεια προς εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ο Σκάου κάλεσε τους διεθνείς δωρητές να αυξήσουν άμεσα τη στήριξή τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Σομαλία και το Αφγανιστάν. "Οι ανθρωπιστικές συνέπειες της αδράνειας θα είναι τεράστιες", προειδοποίησε.

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