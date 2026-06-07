Γαβαλάς: "Ο έρωτας σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει;"

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και μίλησε για την προσωπική του ζωή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον εαυτό του μεσήλικα.

«Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει; Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη…. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου. Θέλω να ερωτευτώ. Με τον δικό μου τροπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω. Όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει… Σημειώστε από κάτω το νούμερο είναι…».

«Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω… Αλλά είμαι καλά», ανέφερε.

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