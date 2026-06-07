Aντώνης Ρέμος: Η αντίδραση της κόρης του στον θάνατο της Μαρινέλλας

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στην εκπομπή Τετ-α-τετ και μίλησε για την απώλεια της Μαρινέλλας με την οποία συνδέονταν με μια μακροχρόνια φιλία.

«Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης της κόρης μου που πρόλαβε και έζησε στιγμές μαζί της. «Μου λείπει μπαμπά που δεν θα την ξαναδώ». Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμάς που την γνωρίζουμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία. Η μουσική, ο ήχος, η εικόνα της, είναι πάντα εκεί», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

Τι είπε για την απώλεια του Παντελή Παντελίδη;

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της.

Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας».

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».

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