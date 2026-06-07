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GOSSIP - LIFESTYLE
Ιωάννα Μαλέσκου: "Ο χωρισμός είναι μια απώλεια, ένα πένθος, υπάρχει ζωή όμως και μετά"
μαλεσκου
clock 17:00 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να κάνει ένα σχόλιο για τον χωρισμό μέσα από την εκπομπή "Ραντεβού το Σαββατοκύριακο"

"Είναι ένα ωραίο μήνυμα, επειδή πολλά ζευγάρια χωρίζουν κι επειδή πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αποτυχία όταν δεν συνεχίζει ένα ζευγάρι… Γιατί δεν ξεκινάς να παντρευτείς, φαντάζομαι, με την προοπτική ή τη σκέψη ότι θα χωρίσει.

Επειδή, λοιπόν, για κάποιους ανθρώπους ο χωρισμός θεωρείται αποτυχία, είναι πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό που στέλνει η Αθηνά Οικονομάκου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει και ζωή μετά και ο δεύτερος είναι ότι όλα καμιά φορά είναι σαν σχολείο, ένα μάθημα…», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Είναι κάτι το οποίο το ζεις, το ξεπερνάς και πηγαίνεις εκεί που πραγματικά όλα κουμπώνουν. Απλά, ένας χωρισμός είναι μια απώλεια, είναι πένθος και είναι μια διαδικασία που όσο κουλ κι αν την περνάς, αν δεν αντιληφθείς ότι όντως η ζωή συνεχίζεται, ότι κάποια πράγματα έρχονται διαφορετικά και τα αγκαλιάσεις…

Γιατί η ίδια είπε ότι “δεν ήμουν γενικώς σε φάση να αντιληφθώ ότι μπορώ να αποδεχτώ την αγάπη, αν ερχόταν λίγο πριν στη ζωή μου, θα του έλεγα γεια σου”. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμος είσαι και να βλέπεις τη ζωή, υπάρχει ζωή και μετά και ίσως να είναι και καλύτερα» πρόσθεσε 

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