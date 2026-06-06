ΗΠΑ: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για βιασμό των ανήλικων υιοθετημένων παιδιών της

Οργή επικρατεί στις ΗΠΑ για μια εκπαιδευτικό από την πολιτεία της Ουάσινγκτον η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της αιμομιξίας καθώς φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με τα δύο αγόρια που είχε υιοθετήσει, ενώ ακόμα ήταν ανήλικα.

Η Άμπερ Σουέιν, από τη μικρή κοινότητα του Νιούπορτ, συνελήφθη την Τρίτη μετά από έρευνα που ξεκίνησε μετά από καταγγελία του Washington Department of Children, Youth and Families στην αστυνομία, σχετικά με πιθανή σεξουαλική κακοποίησηhttps://www.ekriti.gr/tags/viasmos δύο εφήβων.

Οι Αρχές κάλεσαν τα φερόμενα ως θύματα και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η καταγγελία ευσταθούσε, με αποτέλεσμα να περάσουν χειροπέδες στην 35χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του εναλλακτικού σχολείου Pend Oreille River.

Όχι μία, αλλά πολλές φορές

Στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς, ο ένας από τους δύο νεαρούς παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη Σουέιν πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια και μάλιστα όχι μία, αλλά πολλές φορές, με τελευταία χρονικά να γίνεται δύο ημέρες πριν κληθεί να καταθέσει!

Ο δεύτερος υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις άγγιξε ο ίδιος τη Σουέιν ενώ κάθονταν μαζί στο κρεβάτι αλλά δεν έκανε λόγο για βιασμό του από τη θετή του μητέρα.

Έως και 10 χρόνια φυλάκιση

Η 35χρονη αρχικά αρνήθηκε ότι βίασε τα παιδιά, ωστόσο σύμφωνα με τοπικά μέσα, αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον έναν της γιο όταν ενηλικιώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και στη συνέχεια, όταν της επισημάνθηκε τι είπε το παιδί στην Αστυνομία, φέρεται να είπε στους ερευνητές «ίσως έχω μπερδέψει τις ημερομηνίες».

Η Σουέιν έχει παυθεί από τα καθήκοντά της στο σχολείο και είναι προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση, ωστόσο κινδυνεύει έως και με 10 χρόνια φυλάκιση, όπως προβλέπει ο νόμος αν κριθεί ένοχη για αιμομιξία πρώτου βαθμού.

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