Πάπας Λέων: Πήρε θέση για το αιώνιο ντέρμπι και αποκάλυψε αν είναι Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα (βίντεο)

Στην Ισπανία βρίσκεται ο Πάπας Λέων και με αφορμή την επίσκεψή του στην ιβηρική χερσόνησο κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμά την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

Ο Πάπας αναχώρησε από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης το πρωί του Σαββάτου (6/6) με προορισμό την Μαδρίτη. Ο Πάπας Λέων κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους λίγο πριν την προσγείωση για να χαιρετήσει δημοσιογράφους όταν υπήρξε και μια πιο χαλαρή στιγμή όταν τον ρώτησαν αν υποστηρίζει την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

Χαμογελώντας, ο Λέων απάντησε: «Αυτό είναι εύκολο: ο Πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης». Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι το κοσμικό του όνομα.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

«Αυτό το ταξίδι είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στην Ισπανία μετά από πολύ καιρό, και προσωπικά, είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», είπε ο Πάπας Λέων στους δημοσιογράφους.







«Πρόκειται για μια αποστολική επίσκεψη, με σκοπό να συναντήσω τους πιστούς», εξήγησε για «να γιορτάσουμε την πίστη και να διακηρύξουμε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αλλά ταυτόχρονα να χαιρετήσω όλους, ολόκληρη την κοινωνία, επειδή η εκκλησία έχει ένα μήνυμα για όλους».

Bad Bunny ή Πάπας Λέων;

Παράλληλα, ο πάπας Λέων ομολόγησε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα «βρεθεί αντιμέτωπος» με έναν άλλο VIP που θα βρεθεί την ίδια περίοδο με εκείνον στη Μαδρίτη - τον Bad Bunny.

Ο Πορτορικανός σταρ θα δώσει δύο συναυλίες, στις 6 και 7 Ιουνίου στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ισπανία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 10 συναυλίες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το παπικό αεροσκάφος, ο ποντίφικας αναγνώρισε ότι ο Bad Bunny είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ειδικά μεταξύ των νέων στην Ισπανία.

«Αν (σ.σ. οι νέοι) βρεθούν αντιμέτωποι με το ερώτημα “Θέλεις να πας να δεις τον Bad Bunny ή θέλεις να πας να δεις τον Πάπα;”, νομίζω ότι πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny», είπε αστειευόμενος ο πάπας. «Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν και μερικοί που θα πάνε να δουν τον Πάπα. Και αυτό λέει κάτι».

Δείτε βίντεο:

Pope Leo XIV asks whether young people are going to see Bad Bunny or him in Madrid.







“Do [young people] want to see Bad Bunny or do they want to see the pope? Many will go see Bad Bunny, but I think there will also be a few here to see the pope. And that says something, you… — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 6, 2026

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